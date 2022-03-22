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У кремлі бісяться після бана путінського шахіста

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Сергій Карякін у кремлі Новина оновлена 22 березня 2022, 17:13
Сергій Карякін у кремлі

У росії незадоволені рішенням міжнародної організації.

У вівторок, 22 березня, на 27-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) дискваліфікувала російського шахіста Сергія Карякіна, який публічно підтримував війну володимира путіна в Україні. У кремлі вважають це рішення несправедливим.

Прессекретар кривавого диктатора володимира путіна Дмитро Пєсков у коментарі для interfax закликав ФІДЕ переглянути свій вердикт.

Пєсков заявив, що спорт, у тому числі й шахи, повинні залишатися поза політикою, а Карякін, як громадянин рф, може висловлювати свою думку.

"Коли відбуваються такі події (війна в Україні, — прим. ред.), будь-який громадянин росії має і повинен мати право на те, щоб висловити свою позицію. Ніхто не може російського громадянина позбавити такого права", — заявив Пєсков.

Зазначимо, ФІДЕ визнало Карякіна винним у порушенні Кодексу етики та дискваліфікувало шахіста на півроку.

Нагадаємо, Карякін є уродженцем Сімферополя, до 2009 року шахіст представляв Україну.

Раніше повідомлялося, що головний спонсор відвернувся від російського плавця-чемпіона.

Теги:
#Росія #Шахи #Дмитро Пєсков #Сергій Карякін #Війна з Росією
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