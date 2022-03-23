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"Живуть у паралельній реальності": росія подає заявку на проведення футбольного Євро

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Збірна росії Новина оновлена 23 березня 2022, 15:33
Збірна росії

Футбольні чиновники росії, схоже, не розуміють ситуації у світі.

У середу, 23 березня, на 28-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що росія хоче провести в найближчі роки чемпіонат Європи з футболу.

Про це футбольний функціонер Сергій Анохін розповів у коментарі для "Матч ТВ".

За інформацією представника Російського футбольного союзу (РФС) Анохіна, росія планує подати заявку на проведення Євро у 2028 і 2032 роках. При цьому чиновник не став говорити, коли рф подасть заявку.

"Подамо заявку на проведення чемпіонатів Європи 2028 та 2032 років. Коли подамо заявку? Ну, це у виконавчого органу треба уточнювати", — розповів Анохін.

У мережі висміяли заяву чиновника, наголосивши, що він, схоже, живе в альтернативній реальності.

У мережі висміяли можливу заявку росії на проведення ЧЄ з футболу
У мережі висміяли можливу заявку росії на проведення ЧЄ з футболу

Нагадаємо, УЄФА та ФІФА усунули всі російські клуби та збірні від усіх міжнародних турнірів через агресію рф в Україні. Московський "Спартак" викинули із Ліги Європи.

Раніше повідомлялося, що в росії пройшла альтернативна Паралімпіада. 23 березня Євроліга дискваліфікувала всі російські клуби із престижного турніру.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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