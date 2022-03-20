"Сама влаштувала – сама перемогла": росія провела "альтернативну Паралімпіаду"

На Паралімпіаду у Пекіні росіян не пустили.

У неділю, 20 березня, на 25-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в Ханти-Мансійську завершилася путінська Паралімпіада — змагання "Ми разом. Спорт".

Про це повідомляє sports.ru.

росія виграла медальний залік "альтернативних Паралімпійських ігор", випередивши команду Білорусі, Вірменії та Казахстану, а також збірну Таджикистану, яка залишилася без нагород. Змагання проходили у шести видах спорту – лижних перегонах, біатлоні, керлінгу, сноуборді, гірських лижах та следж-хокею.

Медальний залік "альтернативної Паралімпіади-2022"

Медальний залік (всього – золото – срібло – бронза)

росія – 106 (39-40-27) Білорусь – 16 (5-2-9) Вірменія – 1 (1-0-0) Казахстан – 1 (0-0-1)

У мережі висміяли дані змагання, пожартувавши, що невдовзі росія проведе альтернативний чемпіонат світу з футболу.

Реакція мережі на "альтернативну Паралімпіаду" в росії

Нагадаємо, російських паралімпійців, як і інших спортсменів із країни-агресора, усунули від міжнародних змагань після вторгнення путінських військ в Україну. У результаті на Паралімпіаді, що проходила у Пекіні, росіян не було. Збірна України тріумфально завершила ПІ-2022 з історичним результатом — друге місце у медальному заліку та 29 виграних нагород, що є національним рекордом.

Раніше повідомлялося, що російські гімнастки замазали літеру Z на фото після путінського "шабашу" у Москві.