Соромляться? Путінські гімнастки замазали літеру Z на фото

Спортсменки прийшли на мітинг путіна, а потім стерли рашистський символ.

Днями на тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну кривавий диктатор володимир путін влаштував мітинг у Москві, куди прийшли й лояльні режиму зірки російського спорту гімнастки Діна та Аріна Аверіни. Спортсменки заявилися на "шабаш" у куртках, на яких була буква "Z", проте в їхніх соцмережах ця буква була замазана.

На це звернули увагу користувачі мережі.

Аверіни з’явилися на сцені у куртках із символом рашистів, а ось у себе в соцмережах гімнастки опублікували фото вже без цієї літери. Чому знімки були "відфотошоплені" невідомо. Можливо, спортсменкам стало соромно, адже російська техніка з буквою Z вбиває мирних жителів України, зокрема жінок та дітей.

Сестри Аверіни прийшли на мітинг путіна з літерою Z на куртках

На офіційному каналі гімнасток Аверіних букву Z стерли

Нагадаємо, Діна Аверіна є срібною призеркою Олімпіади в Токіо, Аріна на Іграх посіла 4 місце.

Раніше повідомлялося, що українська гімнастка Ганна Різатдінова розповіла про своє ставлення до російських спортсменів, які наносять на свою форму літеру "Z". Також спортсменка висловилася і про путінський "шабаш" у Москві. Нагадаємо, мітинг на підтримку президента рф відвідали ряд відомих російських атлетів.