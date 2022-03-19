"Збій у матриці": виступ путіна перед росіянами виявився змонтованим

У російської пропаганди знову щось пішло не так

Російський кривавий диктатор володимир путін 18 березня виступив на московському стадіоні "Лужники" в річницю окупації Криму. Сам виступ уже викликав бурхливу дискусію в мережі через те, що на росТВ воно обірвалося ще до того, як путін закінчив говорити, проте тепер у мережі виявили ще один момент, який викликав багато питань.

На дивності вказали "ІнфоВійська Україна" у твіттер.

Так на одному з кадрів, які крутили по телебаченню, крупним планом показали групу дівчат, які вже фігурували на аналогічному заході в 2021 році.

При цьому їх позиція, зачіски та одяг не залишають сумнівів у тому, що відеоряд був змонтований.

"У дівчат традиція, щороку одягатися в однаковий одяг, наносити однаковий макіяж, робити зачіску та йти на нацистський шабаш на підтримку Путіна та анексії Криму. Чи вони просто змонтували його виступ?", — йдеться у підписі до фото.

Як повідомлялося раніше, звернення путіна в ефірі росТВ обірвали на півслові, після чого глядачам показали виступ Олега Газманова, з яким він виходив до нього. Як виявилося, такий різкий перехід стався через те, що путіна просто почали освистувати.

Але дива у виступі були у кремлівського диктатора, а й у представниці МЗС Росії марії захарової. Так під час її звернення раптово зник звук.