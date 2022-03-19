Рус

"Збій у матриці": виступ путіна перед росіянами виявився змонтованим

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
303
володимир путін Новина оновлена 19 березня 2022, 05:01
володимир путін

У російської пропаганди знову щось пішло не так

Російський кривавий диктатор володимир путін 18 березня виступив на московському стадіоні "Лужники" в річницю окупації Криму. Сам виступ уже викликав бурхливу дискусію в мережі через те, що на росТВ воно обірвалося ще до того, як путін закінчив говорити, проте тепер у мережі виявили ще один момент, який викликав багато питань.

На дивності вказали "ІнфоВійська Україна" у твіттер.

Так на одному з кадрів, які крутили по телебаченню, крупним планом показали групу дівчат, які вже фігурували на аналогічному заході в 2021 році.

При цьому їх позиція, зачіски та одяг не залишають сумнівів у тому, що відеоряд був змонтований.

"У дівчат традиція, щороку одягатися в однаковий одяг, наносити однаковий макіяж, робити зачіску та йти на нацистський шабаш на підтримку Путіна та анексії Криму. Чи вони просто змонтували його виступ?", — йдеться у підписі до фото.

Як повідомлялося раніше, звернення путіна в ефірі росТВ обірвали на півслові, після чого глядачам показали виступ Олега Газманова, з яким він виходив до нього. Як виявилося, такий різкий перехід стався через те, що путіна просто почали освистувати.

Але дива у виступі були у кремлівського диктатора, а й у представниці МЗС Росії марії захарової. Так під час її звернення раптово зник звук.

Теги:
#Росія #Володимир Путін
Чорнобаївка
Україна
"П’ята колона пішла дізнаватися, чому перша на зв’язок не виходить": у Чорнобаївці вшосте розгромили росіян
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Чорнобаївка
"П’ята колона пішла дізнаватися, чому перша на зв’язок не виходить": у Чорнобаївці вшосте розгромили росіян
Дата публікації
Категорія
Систему С-300 зможе передати Україні Словаччина
НАТО домовилось про систему ППО для України, однак є умова
Дата публікації
Категорія
Російські війська в Україні
Війська путіна намагаються окопатися під Києвом: їх засікли з космосу
Дата публікації
Категорія
ЗСУ тримають оборону на всіх фронтах
Війна - день 24: країни формують "антипутінський щит", але окупанти продовжують знущатись над Україною
Дата публікації
Категорія
Руслан Стефанчук
У Зеленського натякнули на серйозні поступки заради миру з росією