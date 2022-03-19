"Сбой в матрице": выступление путина перед россиянами оказалось смонтированным

У российской пропаганды вновь что-то пошло не так

Российский кровавый диктатор владимир путин 18 марта выступил на московском стадионе "Лужники" в годовщину оккупации Крыма. Само выступление уже вызвало бурную дискуссию в сети из-за того, что на росТВ оно оборвалось еще до того, как путин закончил говорить, однако теперь в сети обнаружили еще один момент, который вызвал много вопросов.

На странность указали "ІнфоВійська України" в твиттер.

Так на одном из кадров, которые крутили по телевидению крупным планом показали группу девушек, уже фигурировавших на аналогичном мероприятии в 2021 году.

При этом их позиция, прически и одежда не оставляют сомнений в том, что видеоряд был смонтирован.

"У девушек традиция, раз в год одеваться в одинаковую одежду, наносить одинаковый макияж, делать прическу и идти на нацистский шабаш в поддержку Путина и аннексии Крыма. Или они просто смонтировали его выступление?", — говорится в подписи к фото.

Как сообщалось ранее, обращение путина в эфире росТВ оборвали на полуслове, после чего зрителям показали выступление Олега Газманова, с которым он выходил до него. Как оказалось, столь резкий переход случился из-за того, что путина просто начали освистывать.

Но странности в выступлении были не только у кремлевского диктатора, но и у представительницы МИД рф марии захаровой. Так во время ее обращения внезапно пропал звук.