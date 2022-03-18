Укр

Выступление путина в Москве внезапно прервалось: в Кремле назвали причину

Автор
Василий Неплохой Василий Неплохой
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владимир путин внезапно пропал из эфира росСМИ Новость обновлена 18 марта 2022, 16:46
владимир путин внезапно пропал из эфира росСМИ

В сети гадают, куда же так внезапно пропал путин

Пресс-секретарь российского президента дмитрий песков заявил, что выступление владимира путина в Москве неожиданно оборвалось из-за технического сбоя на сервере.

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Слова пескова приводят российские СМИ.

Отметим, что во время того, как путин выступал на митинге в Лужниках по поводу очередной годовщины аннексии Крыма его внезапно прервали, включив трансляцию выступления Газманова.

Вот как это выглядело:

Реакция сети на прерванное выступление владимира путина

Пользователи сети сразу же стали гадать, что произошло и куда так внезапно пропал российский кровавый диктатор, развязавший войну против Украины. Некоторые пользователи предположили, что пауза потребовалась для того, чтобы сменить путинских клонов. Другие же предположили, что все квалифицированные специалисты уже из россии уехали и поэтому работу пришлось доверить студентам. Также они выразили сомнение в том, что российские серверы в принципе способны нормально работать.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что россия, развязавшая кровавую войну в Украине, столкнется с болезненными последствиями и вернется в "лихие 90-е".

Теги:
#Путин
Владимир Зеленский
Украина
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