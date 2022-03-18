россии будет больно: новое обращение Зеленского к украинцам

россия этой войной уничтожила все, чего достигла за последние 25 лет, подчеркнул Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский 18 марта записал новое обращение. В нем он пообещал россии, что она заплатит высокую цену за кровавую войну в Украине и вернется в "лихие 90-е".

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"Я уверен, что атакуя нас, они уничтожат все, чего российское общество достигло за прошедшие 25 лет. И вернутся туда, откуда начали когда-то подниматься, – как говорится, в "лихие 90-е". Только уже без свободы, без креативного желания миллионов людей работать ради развития своего государства. Такова будет для России цена войны против Украины. Это для них будет падением, болезненным падением. И они это ощутят – даже несмотря на "опиум для народа" от телевизионных пропагандистов. Несправедливая и агрессивная война всегда имеет высокую цену для агрессора", — сказал Зеленский.

При этом президент подчеркнул, что все это не вернет Украине погибших людей и не залечит душевные раны. Однако выразил твердую уверенность в счастливом будущем украинцев.

"Мы отстроим все – я не сомневаюсь в этом. Мы станем полноправным членом ЕС – каждый представитель нашего государства работает для этого 24/7. Но жизнь уже будет другой, и для многих – без тысяч сердец, остановленных этой войной", — сказал президент.

Также Зеленский подчеркнул, что переговорные процессы по вступлению в ЕС, обычно занимающие годы, в случае с Украиной будут продолжаться только месяцы или недели.

"Сегодня у меня насыщенный переговорный день. Урсула фон дер Ляен, Президент Еврокомиссии. Шарль Мишель, Президент Европейского совета. Большой друг Украины – Премьер-министр Великобритании Джонсон. Тематика поняла. Во-первых, это конкретные шаги, которые дадут Украине еще больше сил, не только непосредственно для обороны, но и для экономики.Для наших людей, для украинцев, реально защищающих Европу.Тут и сейчас.На нашей земле.Президент Урсула фон дер Ляен пообещала, что сделает все возможное для ускорения вступления Украины в ЕС "Бюрократические процессы, которые обычно занимают годы, сокращаем для нашего государства до недель, до месяцев. Это непросто, но мы это делаем", — сказал президент.

Ранее Зеленский назвал дату, когда Украина может получить ответ касательно членства в ЕС.