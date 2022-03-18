В скандальном выступлении путина в Лужниках нашли новые странности

Свист на трибунах не стали показывать в эфире российских каналов

Выступление российского кровавого диктатора владимира путина на стадионе "Лужники" в Москве прервали из-за свиста, однако и до этого в его речи были странности.

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Об этом информирует Агентство.

Отмечается, что путин начал свою речь около 16:20 по московскому времени (15:20 по Киеву), однако уже через три минуты сделал неожиданную запинку, когда цитировал слова из Священного писания, что можно объяснить тем, что у него перестал работать суфлер.

Об этом может свидетельствовать также то, что после неожиданной паузы он вновь повторил свои слова и опять замолчал секунд на 20.

Вскоре он продолжил свою речь и вспомнил об адмирале Ушакове, но в этот момент на трибунах раздался свист, после которого трансляция прервалась, а в эфир росТВ пустили выступление Олега Газманова, с которым он выходил до путина.

Как сообщалось ранее, странности в выступлении были не только у путина, но и у представительницы МИД рф марии захаровой. Так во время ее обращения внезапно пропал звук, что тут же стало поводом для многочисленных шуток.