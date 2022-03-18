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У скандальному виступі путіна в Лужниках знайшли нові дивацтва

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Володимир путін Новина оновлена 18 березня 2022, 21:18
Володимир путін

Свист на трибунах не стали показувати в ефірі російських каналів

Виступ російського кривавого диктатора володимира путіна на стадіоні "Лужники" в Москві перервали через свист, однак і до цього в його промові були дивацтва.

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Про це інформує Агентство.

Зазначається, що путін почав свою промову близько 16:20 за московським часом (15:20 за Києвом), проте вже за три хвилини зробив несподівану запинку, коли цитував слова зі Священного писання. Це можна пояснити тим, що в нього перестав працювати суфлер.

Про це може свідчити також те, що після несподіваної паузи він знову повторив свої слова і знову замовк секунд на 20.

Незабаром він продовжив свою промову і згадав про адмірала Ушакова, але в цей момент на трибунах пролунав свист, після якого трансляція перервалася, а в ефір РосТВ пустили виступ Олега Газманова, з яким він виходив до путіна.

Як повідомлялося раніше, дива у виступі були не тільки у путіна, а й у представниці МЗС росії марії захарової. Так під час її звернення раптово зник звук, що відразу стало приводом для численних жартів.

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#Росія #Володимир Путін
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