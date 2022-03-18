Вслед за проколом с путиным на стадионе в Москве произошло неприятное с Захаровой

Техника не выдержала лживых заявлений россиян.

В пятницу, 18 марта, на 23-й день полномасштабного вторжения рф в Украину кровавый диктатор владимир путин согнал митинг в Москве, где приключилось сразу несколько казусов, в частности при выступлении Марии Захаровой отключился звук.

Соответствующее видео доступно в сети, передает Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в Twitter.

Примечательно, что именно во время речи пресс-атташе министерства иностранных дел россии Марии Захаровой пропал звук. В сети тут же высмеяли данный конфуз российской пропаганды, который транслировался по всех основных телеканалах рф.

"Знаете, а без звука слушать ее терпимо", "Самоцензура", Лучшая часть начинается с 17-й секунды (когда пропадает звук, — прим. ред.) шутили пользователи сети в комментариях под видео.

Добавим, что конфуз приключился и во время выступления президента рф. Прямо во время речи путина в эфире внезапно начали показывать концерт Олега Газманова. В Кремле уже объяснили, что произошло. К слову, для показухи на митинг согнали и лучших российских спортсменов.