Укр

"А потом кричат, что спорт - вне политики": российских топ-спортсменов согнали на выступление путина

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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владимир путин Новость обновлена 18 марта 2022, 16:38
владимир путин

Некоторые спортсмены пропустили соревнования, чтобы услышать кровавого диктатора.

В пятницу, 18 марта, на 23-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент россии согнал митинг, где обратился к своим гражданам. Чтобы поддержать путина, пришли лучшие российские спортсмены, что вызвало бурную реакцию в соцсетях.

Об этом сообщает sports.ru.

По информации источника, митинг посетили трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, художественные гимнастки Дина и Арина Аверины, гимнастка Виктория Листунова, серебряные призеры Пекина-2022 по фигурному катанию Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Напомним, международные спортивные федерации отстранили российских спортсменов от международных соревнований после начала войны. Спортсмены и спортивные функционеры тут же начали трубить о несправедливости, рассказывая о спорте вне политики. Двукратная олимпийская чемпионка Зайцева и вовсе сравнила санкции с геноцидом. В сети высмеяли подобные заявления спортсменов на фоне их участия в политических мероприятиях кровавого диктатора.

Реакция пользователей сети на участие спорстменов в митинге путина
Реакция пользователей сети на участие спорстменов в митинге путина

Ранее сообщалось, что сборную россии выкинули из международного турнира.

Теги:
#Украина #Россия #Владимир Путин #Война с Россией
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