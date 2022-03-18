"А потом кричат, что спорт - вне политики": российских топ-спортсменов согнали на выступление путина

Некоторые спортсмены пропустили соревнования, чтобы услышать кровавого диктатора.

В пятницу, 18 марта, на 23-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент россии согнал митинг, где обратился к своим гражданам. Чтобы поддержать путина, пришли лучшие российские спортсмены, что вызвало бурную реакцию в соцсетях.

Об этом сообщает sports.ru.

По информации источника, митинг посетили трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, художественные гимнастки Дина и Арина Аверины, гимнастка Виктория Листунова, серебряные призеры Пекина-2022 по фигурному катанию Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Напомним, международные спортивные федерации отстранили российских спортсменов от международных соревнований после начала войны. Спортсмены и спортивные функционеры тут же начали трубить о несправедливости, рассказывая о спорте вне политики. Двукратная олимпийская чемпионка Зайцева и вовсе сравнила санкции с геноцидом. В сети высмеяли подобные заявления спортсменов на фоне их участия в политических мероприятиях кровавого диктатора.

Реакция пользователей сети на участие спорстменов в митинге путина

Ранее сообщалось, что сборную россии выкинули из международного турнира.