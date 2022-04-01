Футболіст "Шахтаря" перейшов до "Реала", не зігравши жодного матчу в Україні

Молодий бразилець продовжить кар’єру в Іспанії.

У п’ятницю, 1 квітня, донецький "Шахтар", футболісти якого об’єдналися з гравцями "Динамо" для допомоги ЗСУ, оголосив про перехід Вінісіуса Тобіаса до мадридського "Реала".

Відповідний пост "Гірники" опублікували на своїй сторінці в Instagram.

За інформацією джерела, 18-річний бразилець, який грає на позиції правого захисника, виступатиме у "Реалі" на правах оренди. Мадридський суперклуб також може викупити Вінісіуса після закінчення орендної угоди (після закінчення сезону 2022/23, — прим. ред.).

Примітно, що Вінісіус приєднався до "Шахтаря" у січні 2022 року та пройшов із командою збори, однак так і не встиг дебютувати в офіційних матчах. 23 лютого бразильцю виповнилося 18 років. Раніше він виступав за "Інтернасьйонал", звідки перейшов до "Шахтаря" за 6 млн євро.

Нагадаємо, у березні 2022 року несподівано помер легендарний гравець "Гірників" Олексій Бахарев. Колишньому півзахиснику "Шахтаря" було лише 45 років.

Днями в Досі (Катар) пройшов Конгрес ФІФА, на якому футбольні чиновники пішли назустріч агресору, зокрема російська мова була визнана офіційною у федерації. Крім того, росія не була відсторонена з лав організації.