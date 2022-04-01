Футболист "Шахтера" перешел в "Реал", не сыграв ни одного матча в Украине

Юный бразилец продолжит карьеру в Испании.

В пятницу, 1 апреля, донецкий "Шахтер", футболисты которого объединились с игроками "Динамо" для помощи ВСУ, объявил о переходе Винисиуса Тобиаса в мадридский "Реал".

Соответствующий пост "Горняки" опубликовали на своей странице в Instagram.

По информации источника, 18-летний бразилец, который играет на позиции правого защитника, будет выступать в "Реале" на правах аренды. Мадридский суперклуб также может выкупить Винисиуса после окончания арендного соглашения (по окончании сезона 2022/23, — прим. ред.).

Примечательно, что Винисиус присоединился к "Шахтеру" в январе 2022 года и прошел с командой сборы, однако так и не успел дебютировать в официальных матчах. 23 февраля бразильцу исполнилось 18 лет. Ранее он выступал за "Интернасьонал", откуда перешел в "Шахтер" за 6 млн евро.

Напомним, в марте 2022 года неожиданно умер легендарный игрок "Горняков" Алексей Бахарев. Бывшему полузащитнику "Шахтера" было всего 45 лет.

На днях в Дохе (Катар) прошел Конгресс ФИФА, на котором футбольные чиновники пошли навстречу агрессору, в частности русский язык был признан официальным в федерации. Кроме того, россия не была отстранены из рядов организации.