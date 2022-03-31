ФИФА пошла навстречу россии: итоги Конгресса

ФИФА сделала русский язык официальным.

В четверг, 31 марта, на 36-й день полномасштабного вторжения рф в Украину на Конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) в Дохе не рассматривали вариант с исключением россии из мирового футбола.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

На прошедшем Конгрессе ФИФА в Катаре не был поднят вопрос об исключении, отстранении или приостановке членства российского футбольного союза (РФС) в организации. Примечательно, что пострадали ряд других федераций. ФИФА объявила о приостановке членства трех национальных федераций: Пакистана, Зимбабве и Кении.

Добавим, что на Конгрессе федерации было принято решением о том, что русский язык стал одним из официальных языков ФИФА. Ранее Устав организации предусматривал использование четырех официальных языков в документации и общении с ассоциациями. Ими являются английский, испанский, французский и немецкий.

Ранее сообщалось, что 1 апреля состоится жеребьевка финального раунда чемпионата мира по футболу-2022. В Украине ее можно будет посмотреть по ТВ.