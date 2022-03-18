Укр

Футболисты "Динамо" и "Шахтера" объединились для помощи ВСУ

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Николай Шапаренко и Сергей Сидорчук Новость обновлена 18 марта 2022, 20:52
Николай Шапаренко и Сергей Сидорчук

Игроки сборной Украины помогают армии и пострадавшим от российской агрессии.

В пятницу, 18 марта, на 23-й день полномасштабного вторжения рф в Украину футболисты "Шахтера" и "Динамо" объявили о создании военного фонда.

Об этом сообщил полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко на своей странице в Instagram.

Футболист рассказал, что 99,9% всех его коллег сейчас помогает украинской армии или пострадавшим от войны жителям, однако делают это негласно. Игрок отметил, что помогал соотечественникам с первых дней войны, но делал это хаотично, в результате чего доставка грузов на места была неэффективной. В пятницу Степаненко объявил о создании военного фонда, который с помощью профессионалов во главе будет доставлять необходимые вещи эффективнее. Вместе со Степаненко данный фонд создали футболисты "Шахтера" и "Динамо" Сергей Кривцов, Сергей Сидорчук, Николай Матвиенко, Николай Шапаренко и Георгий Бущан.

"Мы разделили фонд на гуманитарную и военную часть. Общаемся с доверенными людьми, которые знают, в каких отраслях больше не хватает. Туда и присылаем нужные вещи согласно собранным запросам", — рассказал Степаненко, который показал новую партию помощи, что отправится в Одессу, Марьянку и Николаев.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены стали участниками путинского "шабаша" в Москве.

Теги:
#Украина #ФК Шахтер #Россия #ФК Динамо (Киев) #Война с Россией
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