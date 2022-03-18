Умер знаменитый футболист "Шахтера" и сборной Украины
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Не стало Алексея Бахарева.
В пятницу, 18 марта, на 46-м году жизни умер известный украинский футболист Алексей Бахарев.
Об этом сообщил генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин на своей странице в Facebook.
"Не стало экс-полузащитника "Шахтера" Алексея Бахарева… Алексей был одним из самых одаренных и ярких футболистов великого поколения "Шахтера" начала 2000-х годов и навсегда вписал свое имя в историю клуба. Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память…" — написал Палкин.
Полузащитник Алексей Бахарев выступал за "Горняков" с 1999 по 2004 год, провел в общей сложности 177 матчей и забил 13 мячей. Был важным футболистом команды, которая впервые в своей истории играла в групповом турнире Лиги чемпионов (2000/01) и завоевала первое чемпионство в Украине (2001/02). После завершения карьеры более 10 лет работал детским тренером в Академии "Шахтера". Также на счету хавбека одна игра за сборную Украины.
Ранее сообщалось, что в результате обстрелов россиян в Киеве погибла известна украинская артистка. Также 17 марта не стало солиста балета Национальной оперы.
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