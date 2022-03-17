Укр

Попал под обстрел: в Украине трагически погиб солист балета Национальной оперы

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
748
Дацишин погиб от рук российских фашистов Новость обновлена 17 марта 2022, 21:54
Дацишин погиб от рук российских фашистов

Артист скончался в больнице

Двадцать второй день противостояния Украины российским захватчикам принес еще одно очень печальное известие о гибели солиста балета Национальной оперы Украины Артема Дацишина. В первые дни войны 43-летний артист попал под вражеский обстрел, в результате чего получил тяжелое ранение. Врачи длительное время пытались спасти его жизнь, однако им это, к сожалению, не удалось.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Информацию о смерти артиста в четверг, 17 марта, на своей странице в соцсети сообщила украинская журналистка Анна Мамонова.

"Погиб солист балета Национальной оперы Украины Артем Дацишин. 26 февраля его обстреляли российские военные. Он был ранен, ушел из жизни в больнице.", — говорится в тексте публикации.

Также отмечается, что прощание с артистом состоится в пятницу, 18 марта. Всех желающих присоединиться к церемонии приглашают приходить к 11-ти часам на Байковое кладбище города Киева, где тело Дацишина планируют кремировать.

К сведению читателей, Артем Дацишин, уроженец города Херсона, лауреат многих международных конкурсов, имел особый стиль исполнения, который обычно в узких академических кругах характеризовали как "романтическая возвышенность" или "психологическая глубина". Артист, путешествуя почти всеми странами мира, исполнял главные роли в таких всемирно известных балетных партиях как "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Спящая красавица", "Ромео и Джульетта" и другие.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время вражеских обстрелов оккупантами города Киева трагически погибла заслуженная артистка Украины Оксана Швец.

Теги:
#Украина #Россия #Обстрел #Артист #Гибель
Запасы пшеницы, растительного масла и кукурузы в Украине есть.
Украина
Министр сообщил, на сколько Украине хватит хлеба и растительного масла
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Запасы пшеницы, растительного масла и кукурузы в Украине есть.
Министр сообщил, на сколько Украине хватит хлеба и растительного масла
Дата публикации
Категория
Дацишин погиб от рук российских фашистов
Попал под обстрел: в Украине трагически погиб солист балета Национальной оперы
Дата публикации
Категория
Андрей Богданов
Известный украинский футболист вступил в ряды ВСУ: видео присяги
Дата публикации
Категория
Последствия ракетных обстрелов Киева
Оккупанты ударили ракетами по Киеву: есть погибшие, вспыхнули 3 пожара (фото и видео)
Дата публикации
Категория
Мирные украинцы продолжают страдать из-за российского вторжения
Война — день 22: мир требует от россии прекратить войну, но города Украины продолжают подвергаться обстрелам