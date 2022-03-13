Укр

На Донбассе погиб Народный Герой Украины

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Виталий Гудзь родился в Борисполе Новость обновлена 13 марта 2022, 13:27
Виталий Гудзь родился в Борисполе

У украинского защитника осталась жена и двое детей. Ему был 51 год.

Украина потеряла одного из своих героических защитников — полковник Валерий Гудзь погиб на Луганщине.

Об этом сообщили на странице фонда "Повернись живим".

Полковник Валерий Гудзь еще в 2014 году вернулся в ряды вооруженных сил Украины. Служил на Донетчине и Луганщине, провел множество боевых операций, был ранен. Прошел путь от командира взвода до командира бригады. С 2017 года возглавлял 24-ю отдельную механизированную бригаду имени короля Данила.

"Когда в 2020-м его повышали/переводили с 24-й бригады, мы лично видели слезы офицеров. Потому что служить с Федоровичем, просто знать его и быть рядом было честью", — отметили в фонде.

Он погиб 12 марта. Сам полковник всегда с уважением отзывался о сослуживцах и подчиненных, считал службу с ними частью боевой удачи, как командира: "Я попадаю на такой личный состав, который является самым мощным, патриотичным и профессиональным".

"Федерович", как его называли сослуживцы несмотря на позывной "79", был не только храбрым офицером, но и награждённым героем. В 2017 году он получил орден "народный Герой Украины", а в 2015 и 2019 году государственные награды — орден Богдана Хмельницкого 3 степени и орден Архистратига Михаила 1 степени соответственно.

Как ранее писал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский озвучил количество погибших украинских защитников.

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#Украина #Герой #Погиб
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