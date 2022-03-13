На Донбасі загинув Народний Герой України

В українського захисника залишилася дружина та двоє дітей. Йому був 51 рік.

Україна втратила одного зі своїх героїчних захисників – полковник Валерій Гудзь загинув на Луганщині.

Про це повідомили на сторінці фонду "Повернись живим".

Полковник Валерій Гудзь ще у 2014 році повернувся до лав збройних сил України. Служив на Донеччині та Луганщині, провів безліч бойових операцій, був поранений. Пройшов шлях від командира взводу до командира бригади. З 2017 року очолював 24-у окрему механізовану бригаду імені короля Данила.

"Коли у 2020-му його підвищували/перекладали з 24-ї бригади, ми особисто бачили сльози офіцерів. Тому що служити з Федоровичем, просто знати його та бути поряд — було честю", — зазначили у фонді.

Він загинув 12 березня. Сам полковник завжди з повагою відгукувався про товаришів по службі та підлеглих, вважав службу з ними частиною бойової удачі, як командира: "Я потрапляю на такий особовий склад, який є найпотужнішим, патріотичним і професійним ".

"Федорович", як його називали товариші по службі попри позивний "79", був не тільки хоробрим офіцером, а й нагородженим героєм. У 2017 році він отримав орден "народний Герой України", а у 2015 та 2019 році державні нагороди — орден Богдана Хмельницького 3 ступеня та орден Архістратига Михайла 1 ступеня відповідно.

Як раніше писав "Телеграф", президент України Володимир Зеленський озвучив кількість загиблих українських захисників.