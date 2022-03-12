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Зеленський вперше озвучив кількість загиблих українських бійців

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Володимир Зеленський Новина оновлена 12 березня 2022, 16:57
Володимир Зеленський

Відсіч окупантам дається великою ціною.

У суботу, 12 березня, на 17-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну президент Володимир Зеленський вперше озвучив втрати нашої армії у війні.

Президент України розповів про втрати під час інтерв'ю іноземним ЗМІ.

Зеленський заявив, що близько 1300 українських героїв віддали життя за захист батьківщини від російських окупантів. Також президент зазначив, що армія рф втратила в Україні понад 12 тисяч солдатів і він цьому абсолютно не радий.

"У нас загинуло близько 1300 військових людей, а у росії — понад 12 тисяч. Один до десяти. Я не тішуся, що у них 12 тисяч загинуло", — заявив президент.

Нагадаємо, 12 березня Зеленський закликав провести переговори з російською стороною в Ізраїлі. Крім того, глава держави розповів, що робитимуть із полоненими російськими солдатами, яких уже дуже багато. Також президент України закликав Захід посилювати санкції проти росії, яка не перестає бомбардувати мирні українські міста. Раніше Зеленський звернувся до російських пропагандистів, проти яких демократичні країни запровадили низку обмежень.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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