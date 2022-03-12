Їх вже надто багато: Зеленський сказав, хто займатиметься полоненими окупантами

Вже створені структури такою кількість російських полонених займатися не можуть.

У зв'язку з великою кількістю полонених російських солдатів в Україні створять спеціальний Координаційний штаб. Це робиться тому, що вже існуючі структури не справляються з полоненими окупантами.

Про це у відеозвернення в ніч на суботу, 12 березня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, кількість полонених окупантів досягла вже такого рівня, що це питання не можна залишати тим структурам, які були у нас до війни.

"Тисячі солдатів, які були захоплені чи здалися, отримують від нашої держави таке ставлення, якого вимагають міжнародні конвенції. Але їх так багато, що потрібна спеціальна структура, яка займатиметься усіма пов'язаними питаннями", — сказав президент.

Президент додав, що Кабінет Міністрів України утворив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у п'ятницю, 11 березня.

Водночас Зеленський звернувся до матерів російських солдатів із закликом, не відпускати їх на війну і не вірити російській владі.

"Не вірте обіцянкам, що їх відправлять просто кудись на навчання або просто кудись у небойові умови. Перевіряйте, де ваш син. І якщо у вас з'являється хоч найменша підозра, що вашого сина можуть відправити воювати проти України, дійте негайно. Не віддавайте свого сина на смерть чи в полон", — звернувся до російських жінок президент України.

Нагадаємо, що з кожним днем все більше російських окупантів потрапляють або здаються у полон українським військовим — попередньо, таких осіб в Україні налічується близько 2000.

Також "Телеграф" повідомляв, скільки російських солдатів за 16 днів війни в Україні здалися у полон самостійно.