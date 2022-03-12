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Зеленський оголосив про нове можливе місце переговорів з росією

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Єрусалим Новина оновлена 12 березня 2022, 16:30
Єрусалим

Зустріч може відбутися в Ізраїлі

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю іноземним ЗМІ заявив, що запропонував прем’єр-міністру Ізраїлю провести переговори з росією в Єрусалимі.

Про це повідомляє канал "Політика Країни".

Зазначимо, що поки що Україна 17-й день продовжує знищувати російських окупантів, які вторглися в нашу країну, на дипломатичному фронті теж кипить робота. Нещодавно на зустріч із кривавим путіним диктатором прибув до Москви з незапланованим візитом прем’єр Ізраїлю Нафталі Беннет. Після цього він зателефонував президентові України Володимиру Зеленському, а потім вирушив на зустріч з канцлером ФРН Олафом Шольцем.

Увечері 5 березня також стало відомо, що з путіним провів переговори президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган. Зокрема він передав російському диктатору слова Зеленського про те, що той готовий зустрітися з ним у Стамбулі.

На початку березня Нафталі Беннет прибув із неоголошеним візитом до Москви на переговори з путіним. Головне питання для обговорень – це ситуація в Україні.

Нагадаємо, що третій раунд переговорів України з росією відбувся у понеділок, 7 березня.

Теги:
#Україна #Росія #Путін #Ізраїль #Володимир Зеленський
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