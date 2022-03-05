Прем'єр Ізраїлю прибув до путіна з неоголошеним візитом

Брифінгу по результатам зустрічі не буде.

Прем'єр Ізраїлю Нафталі Беннет прибув із неоголошеним візитом до москви на переговори з кривавим диктатором володимиром путіним, який сунув на Україну війною. Головне питання для обговорень — ситуація в Україні.

Інформацію про візит представника Ізраїлю до путіна підтвердили у Кремлі.

Як заявив прессекретар кривавого диктатора Дмитро Пєсков, Беннет та путін обговорюють ситуацію навколо України.

Відомо, що брифінгу для преси по завершенню зустрічі та її підсумками не очікується.

Нагадаємо, що 2 березня на сьомий день повномасштабного вторгнення російських військ в Україну президент Володимир Зеленський провів телефонні переговори з прем’єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом. Головною темою для переговорів — російська агресія щодо українського народу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що третій раунд переговорів України з росією відбудеться у понеділок, 7 березня.