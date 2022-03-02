Зеленський обговорив російську агресію із прем’єром Ізраїлю

Політики поспілкувалися на тему війни в Україні.

У середу, 2 березня, на сьомий день повномасштабного вторгнення російських військ в Україну президент Володимир Зеленський провів телефонні переговори з прем’єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом, під час яких політики обговорили російську агресію щодо українського народу.

Про розмову з ізраїльським прем’єром повідомив особисто глава держави на своїй сторінці у Twitter. Про що саме домовилися Зеленський та Беннет — наразі невідомо.

"Провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом щодо російської агресії", — все, що написав президент у соцмережі.

Нагадаємо, що напередодні, спілкуючись із представниками іноземної преси, президент України заявив, що у гіпотетичному випадку програшу України всі путінські військові опиняться на кордонах із країнами НАТО.

Також він наголосив, що єдиною умовою для повноцінних переговорів з РФ є припинення вогню з боку російських загарбників. Зазначимо, що у Зеленського найбільше обурення викликають постійні обстріли мирного населення путінськими військами.