Рус

Зеленський обговорив російську агресію із прем’єром Ізраїлю

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
321
Президент України Володимир Зеленський Новина оновлена 02 березня 2022, 17:51
Президент України Володимир Зеленський

Політики поспілкувалися на тему війни в Україні.

У середу, 2 березня, на сьомий день повномасштабного вторгнення російських військ в Україну президент Володимир Зеленський провів телефонні переговори з прем’єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом, під час яких політики обговорили російську агресію щодо українського народу.

Про розмову з ізраїльським прем’єром повідомив особисто глава держави на своїй сторінці у Twitter. Про що саме домовилися Зеленський та Беннет — наразі невідомо.

"Провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом щодо російської агресії", — все, що написав президент у соцмережі.

Нагадаємо, що напередодні, спілкуючись із представниками іноземної преси, президент України заявив, що у гіпотетичному випадку програшу України всі путінські військові опиняться на кордонах із країнами НАТО.

Також він наголосив, що єдиною умовою для повноцінних переговорів з РФ є припинення вогню з боку російських загарбників. Зазначимо, що у Зеленського найбільше обурення викликають постійні обстріли мирного населення путінськими військами.

Теги:
#Україна #Росія #Ізраїль #Війна #Нафталі Беннет #Володимир Зеленський
Макарів – звільнений від російської окупації
Україна
Під Києвом українські бійці звільнили Макарів
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Макарів – звільнений від російської окупації
Під Києвом українські бійці звільнили Макарів
Дата публікації
Категорія
Перший день переговорів Україна – Росія
Переговори між Росією та Україною відбудуться сьогодні ввечері — Арахамія
Дата публікації
Категорія
Ілюстративне фото
По блок-посту в Коростені російські війська завдали авіаудару: є загиблі та поранені
Дата публікації
Категорія
Джо Байден
США vs Росія: як розуміти заяви Байдена щодо російсько-української війни
Дата публікації
Категорія
ЗСУ планує наступ
ЗСУ закріплюються під Горлівкою та готуються перейти до наступу