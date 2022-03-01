Зеленський назвав умову змістовних переговорівз росією: подробиці

Глава держави розповів, у якому разі розпочнуться переговори з росіянами

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо росія хоче проведення змістовних переговорів із нашою країною, то вона спочатку має припинити обстрілювати наші території.

Про це він розповів під час інтерв’ю Reuters у Києві.

"Необхідно хоча б припинити бомбардувати людей, просто припинити бомбардувати, а потім сідати за стіл переговорів", — сказав він, відповідаючи на запитання щодо умов подальших переговорів з російським диктатором.

Варто зазначити, що ракетний удар по телевежі в Києві стався саме під час інтерв’ю. Внаслідок обстрілу загинули п’ять мирних жителів і ще п’ять були поранені, всі вони в той трагічний момент перебували на тротуарі неподалік вежі.

Як повідомлялося раніше, військове вторгнення в Україну почалося з ракетних ударів 24 лютого, після чого росіяни пішли у повномасштабний сухопутний наступ. Водночас станом на 1 березня жодне велике місто взято не було.

Згідно з офіційними даними, за цей час путінська армія втратила в Україні понад 5,7 тисячі військових убитими та пораненими

За ходом військових дій можна стежити у текстовій трансляції "Телеграфа": Війна – день 6: Україна зустрічає весну під ворожими обстрілами, але впевнено дає відсіч .