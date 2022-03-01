Зеленский назвал условие содержательных переговоров с россией: подробности

Глава государства рассказал, в каком случае начнутся переговоры с россиянами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если россия хочет проведения содержательных переговоров с нашей страной, то она сначала должна прекратить обстреливать наши территории.

Об этом он рассказал во время интервью Reuters в Киеве.

"Необходимо хотя бы прекратить бомбить людей, просто прекратить бомбить, а потом садиться за стол переговоров", — сказал он, отвечая на вопрос об условиях дальнейших переговоров с российским диктатором.

Стоит отметить, что ракетный удар по телевышке в Киеве произошел как раз во время интервью. В результате обстрела погибли пять мирных жителей и еще пять были ранены, все они в тот трагический момент находились на тротуаре неподалеку от башни.

Как сообщалось ранее, военное вторжение в Украину началось с ракетных ударов 24 февраля, после чего россияне пошли в полномасштабное сухопутное наступление. Вместе с тем по состоянию на 1 марта ни один крупный город взят не был.

Согласно официальным данным, за это время путинская армия потеряла в Украине более 5,7 тысячи военных убитыми и ранеными

За ходом военных действий можно следить можно в текстовой трансляции "Телеграфа": Война – день 6: Украина встречает весну под вражескими обстрелами, но уверенно дает отпор.