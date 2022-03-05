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Прем’єр Ізраїлю зателефонував Зеленському після розмови з путіним та полетів до Шольца

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Зеленський та Беннет Новина оновлена 05 березня 2022, 21:23
Зеленський та Беннет

Про зміст розмови відомо мало

Прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет, який раніше побував у Москві з неоголошеним візитом, зателефонував президентові України Володимиру Зеленському.

Про це повідомили в офісі прем’єра Ізраїлю, пише NEWSru.

У повідомленні зазначено, що розмова між Беннетом та Зеленським відбулася після зустрічі прем’єра Ізраїлю з російським диктатором володимиром путіним.

Втім, про зміст їхньої розмови жодної інформації не надавалося.

Відомо, що Беннет після зустрічі з путіним має вирушити до Німеччини на переговори з канцлером країни Олафом Шольцем.

Як повідомлялося раніше, це не перша розмова між прем’єром Ізраїлю та президентом України після початку війни. Востаннє розмови велися 2 березня.

Відомо, що раніше Зеленський пропонував Беннету стати посередником між ним та путіним у питаннях припинення війни. Втім, в Україні як переговорний майданчик розглядають не лише Ізраїль, а й інші країни.

Однією з таких є Туреччина, з якою подібні розмови велися ще до початку російського вторгнення.

Теги:
#Україна #Росія #Ізраїль #Нафталі Беннет
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