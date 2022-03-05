Премьер Израиля позвонил Зеленскому после разговора с путиным и полетел к Шольцу

О содержании разговора известно мало

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, который ранее побывал в Москве с необъявленным визитом, позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщили в офисе премьера Израиля, пишет NEWSru.

В сообщении указано, что разговор между Беннетом и Зеленским состоялся после встречи премьера Израиля с российским диктатором владимиром путиным.

Впрочем, о содержании их разговора никакой информации не предоставлялось.

Известно, что Беннет после встречи с путиным должен отправиться в Германию на переговоры с канцлером страны Олафом Шольцем.

Как сообщалось ранее, это не первый разговор между премьером Израиля и президентом Украины после начала войны. В последний раз разговоры велись 2 марта.

Известно, что ранее Зеленский предлагал Беннету стать посредником между ним и путиным в вопросах прекращения войны. Впрочем, в Украине в качестве переговорной площадки рассматривают не только Израиль, но и другие страны.

Одной из таковых является Турция, с которой подобного рода разговоры велись еще до начала российского вторжения.