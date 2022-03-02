Укр

Зеленский обсудил российскую агрессию с премьером Израиля

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Президент Украины Владимир Зеленский Новость обновлена 02 марта 2022, 17:51
Президент Украины Владимир Зеленский

Политики пообщались на тему войны в Украине.

В среду, 2 марта, на седьмой день полномасштабного вторжения российских войск в Украину президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, в ходе которых политики обсудили российскую агрессию в отношении украинского народа.

О разговоре с израильским премьером сообщил лично глава государства на своей странице в Twitter. О чем именно договорились Зеленский и Беннет — пока неизвестно.

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом по поводу российской агрессии", — все, что написал президент в соцсети.

Напомним, что накануне, общаясь с представителями иностранной прессы, президент Украины заявил, что в гипотетическом случае проигрыша Украины все путинские военные окажутся на границах со странами НАТО.

Также он подчеркнул, что единственным условием для полноценных переговоров с РФ является прекращение огня со стороны российских захватчиков. Отметим, что у Зеленского наибольшее возмущение вызывают именно постоянные обстрелы мирного населения путинскими войсками.

Теги:
#Украина #Россия #Израиль #Война #Нафтали Беннет #Владимир Зеленский
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