На это нет никаких человеческих причин: Зеленский отреагировал на расстрелы мирных украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский обратился утром 2 марта к украинцам, восхищаясь национальным духом и критикуя действия русской армии. Наибольшее возмущение у главы государства вызывают постоянные обстрелы мирного населения.

Видео обращение опубликовано в официальном Telegram-канале президента.

По словам Зеленского, такое поведение не имеет никаких объяснений.

"В минувший вечер и этой ночью они продолжали бить по нашим городам. Бомбы. Ракеты. Артиллерия. Пулеметы. По мирным людям. Снова. По жилым кварталам. Снова. Мариуполь, Харьков, Киев, Житомир и другие города и поселки Украины. Это не может объясняться ни одной человеческой причиной. Никакой божьей причиной", — подчеркнул президент.

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