Укр

На это нет никаких человеческих причин: Зеленский отреагировал на расстрелы мирных украинцев

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
16
На это нет никаких человеческих причин: Зеленский отреагировал на расстрелы мирных украинцев Новость обновлена 02 марта 2022, 09:29

Президент Украины Владимир Зеленский обратился утром 2 марта к украинцам, восхищаясь национальным духом и критикуя действия русской армии. Наибольшее возмущение у главы государства вызывают постоянные обстрелы мирного населения.

Видео обращение опубликовано в официальном Telegram-канале президента.

По словам Зеленского, такое поведение не имеет никаких объяснений.

"В минувший вечер и этой ночью они продолжали бить по нашим городам. Бомбы. Ракеты. Артиллерия. Пулеметы. По мирным людям. Снова. По жилым кварталам. Снова. Мариуполь, Харьков, Киев, Житомир и другие города и поселки Украины. Это не может объясняться ни одной человеческой причиной. Никакой божьей причиной", — подчеркнул президент.

Новость дополняется…

Харьков сейчас в руинах
Харьков
Новый мощный авиаудар нанесен по центру Харькова: куда попали, видео
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Харьков сейчас в руинах
Новый мощный авиаудар нанесен по центру Харькова: куда попали, видео
Дата публикации
Категория
ВСУ оттесняют россиян: что сейчас происходит на фронте в Украине
ВСУ оттесняют россиян: что сейчас происходит на фронте в Украине
Дата публикации
Категория
Байден объявил о закрытии неба для россиян и сделал ряд заявлений по Украине: главное
Байден объявил о закрытии неба для россиян и сделал ряд заявлений по Украине: главное
Дата публикации
Категория
Россияне понесли потери в Сумской области
"Байрактары" работают: в Сумской области ВСУ уничтожили две колонны оккупантов
Дата публикации
Категория
Война России против Украины длится уже неделю
Война – день 7: войска путина почти везде остановлены и в отместку утюжат города Украины (обновляется)