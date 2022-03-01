Укр

"Если Украина падет – все эти войска будут на границах стран-членов НАТО": Зеленский - Западу

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Автор
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Владимир Зеленский Новость обновлена 01 марта 2022, 21:00
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский рассказал журналистам о войне в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью западным журналистам и рассказал о шестом дне войны в Украине.

Хотя Украина осталась одна на поле боя, она заставила Европу признать, что ее собственная безопасность связана с безопасностью Запада.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью Reuters.

"Очень важно знать, что если Украина падет, то все эти (российские) войска окажутся на границах ваших стран-членов НАТО…. и там перед вами встанет тот же вопрос", — сказал Зеленский.

Он выразил сожаление по поводу того, что Европа и Соединенные Штаты проигнорировали призывы Киева к упреждающим санкциям еще до начала войны, но приветствовал то влияние, которое они сейчас оказывают на россию.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Европарламента, после чего вызвал бурные аплодисменты у присутствующих политиков и дипломатов.

Теги:
#НАТО #Россия #Владимир Зеленский
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