"Украинский выбор Европы": Зеленский сорвал аплодисменты в Европарламенте (видео)

Политик объяснил, что именно сегодня борются за украинцы

Президент Владимир Зеленский выступил на заседании Европарламента во вторник, 1 марта. Он объяснил, почему для Украины настолько важно вступление в Евросоюз и вызвал бурные аплодисменты у присутствующих политиков и дипломатов.

Об этом сообщает "Телеграф", приводя полный текст выступления главы государства.

"Уважаемые присутствующие, вы знаете, я последние дни не знаю, как правильно всех приветствовать. Потому что я не могу говорить "Доброе утро", или "Здравствуйте", или "Добрый вечер". Не могу, и это абсолютная правда, потому что ежедневно для кого-то этот день точно не добр, ежедневно для кого-то этот вечер – последний… Я говорю сегодня и сейчас о своих гражданах Украины, которые защищают ценой своей жизни наши стены, свободу.

Я очень рад, что увидел здесь — это настроение, такое объединяющее. Я рад, что мы объединили сегодня всех вас стран ЕС, но я не знал, что такой ценой. И это трагедия для меня, трагедия для каждого украинца, трагедия для каждого государства.

Вы знаете, я не говорю, не читаю бумажки, потому что бумажки в жизни моего государства кончились. Все это реально: и эти погибшие люди, вся настоящая жизнь. И вы знаете, я считаю, что мы отдаем сегодня за ценности, за права, за свободу, просто по желанию быть родными, такими, как вы, как каждый человек, мы отдаем наших лучших людей: крепких, сильных, чрезвычайных украинцев.

И мы очень часто любим говорить, что мы все победим, и я очень рад, что вы об этом уже не только говорите, но видите. И мы точно все победим, я уверен в этом. Есть такое выражение: "Украинский выбор Европы". То, к чему мы стремились, к чему шли и идем. И я бы очень хотел, чтобы звучал у вас к нам "Выбор Европой уже Украины".

У меня есть пару минут, чтобы пообщаться с вами, потому что есть небольшие обстрелы и ракетные удары. Это утро было трагическим для всех нас. Две крылатые ракеты – по Харькову. Город, который у границ с РФ, там всегда было очень много россиян и всегда они дружили, очень теплые отношения были, там больше 20 "вузов", это был и есть центр, где самое большое количество университетов в нашей стране. Молодежь – яркая, умная, которая всегда собирается и собиралась на все праздники на самой большой площади в нашем государстве. Площадь Свободы. И это самая большая площадь Европы. И это правда – площадь Свободы. Представьте себе – утром, 2 крыла ракеты в площадь Свободы. Десятки жертв. Вот такова цена свободы.

Мы боремся просто за свою землю и свою свободу, и, поверьте мне, несмотря на то, что сейчас заблокированы все крупные города нашего государства, никто в нашу свободу и государство не зайдет. Поверьте мне. Каждая площадь сегодняшнего дня, как бы она ни называлась, она будет называться площадью Свободы. В каждом городе нашего государства. Никто не сломает нас, мы сильны, мы украинцы.

У нас есть желание, чтобы наши дети жили. Мне кажется, что это честно. Вчера 16 детей погибли. и снова президент Путин скажет, что это специальная операция, и мы бьем по военной инфраструктуре. Где наши дети? На каких военных заводах они работают? На каких ракетах? Может, они в танках ездят? 16 детей ты убил!

У нас очень мотивированный народ, очень. мы боремся за наши права — свободу и жизнь. А сейчас мы боремся за выживание. и это наша главная мотивация, но мы боремся, чтобы быть равноправными членами Европы. И я считаю, что сегодня мы все показываем, что мы такие. С нами ЕС точно будет крепче. Без вас Украина будет одинокой. Мы доказали свою силу, что мы, как минимум, такие же как вы. Докажите, что вы вместе с нами. Докажите, что вы нас не отпускаете, докажите, что вы действительно европейцы, и тогда жизнь победит смерть, а свет – тьму.

Слава Украине!"

Следует отметить, что выступление президент вызвал настоящие овации у европейских политиков и дипломатов.

Напомним, что Украина решила подавать заявку на вступление в Евросоюз по специальной сокращенной процедуре. Соответствующий документ уже подписан президентом Владимиром Зеленским и зарегистрирован в Брюсселе. При этом идею о предоставлении Украине статуса члена ЕС поддержало уже около трети стран-участников объединения.