Премьер Израиля прибыл к путину с необъявленным визитом

Брифинга по результатам встречи не будет.

Премьер Израиля Нафтали Беннет прибыл с необъявленным визитом в Москву на переговоры с кровавым диктатором владимиром путиным, который объявил Украине войну. Главный вопрос для обсуждений – ситуация в Украине.

Информацию о визите представителя Израиля к путину подтвердили в Кремле.

Как заявил пресс-секретарь кровавого диктатора Дмитрий Песков, Беннет и путин обсуждают ситуацию вокруг Украины.

Известно, что брифинга для прессы по завершению встречи и ее итогам не ожидается.

Напомним, что 2 марта на седьмой день полномасштабного вторжения российских войск в Украину президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Главной темой для переговоров стала российская агрессия по отношению к украинскому народу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что третий раунд переговоров Украины с россией состоится в понедельник, 7 марта.