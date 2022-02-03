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Вместо Минска: в Украине рассказали, куда могут перенести переговоры по Донбассу

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Консультации велись еще несколько месяцев назад Новость обновлена 03 февраля 2022, 13:56
Консультации велись еще несколько месяцев назад

Главное требование Киева — незаангажированность новой площадки

В ближайшее время Трехсторонняя контактная группа по вопросам Донбасса может изменить свою территориальную дислокацию. Если раньше очные встречи дипломатии проходили в Минске, то сейчас их могут перенести в турецкий Стамбул.

Такую идею высказал глава Минобороны Алексей Резников во время брифинга в четверг, 3 февраля.

По словам министра, с предложением использовать Стамбул для встреч ТКГ выступил президент Турции Реджеп Эрдоган. Резников подтвердил, что Украина консультировалась с турецким правительством насчет подобного варианта еще несколько месяцев назад.

Для Киева нет разницы, где именно встречаться, утверждает чиновник. Это может быть Стамбул, Вена, Женева или любая другая точка мира. Однако выбранная площадка должна отвечать критерию независимости и незаангажированности от чьей-либо позиции. Также Алексей Резников подчеркнул важность отсутствия у принимающей стороны привязанности к Российской Федерации.

Отметим, что в последнее время работа Трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса проходит исключительно в онлайн-режиме. Это связано с коронавирусными ограничениями.

Однако еще в мае 2021 года Украина отказалась от Минска, как от очной площадки для встреч. Причиной для этого послужили действия режима Лукашенко, который принудительно посадил в столице Беларуси самолет с оппозиционером Романом Протасевичем.

Осенью в Украине предложили привлечь к переговорному процессу Америку, а через несколько месяцев свои требования обновила и российская сторона. Среди прочего нашлось и предложение ввести в состав украинской делегации лидера "ОПЗЖ" Виктора Медведчука.

Теги:
#Украина #Турция #Переговоры #Стамбул #Донбасс #Минск #ТКГ
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