Вместо Минска: в Украине рассказали, куда могут перенести переговоры по Донбассу

Главное требование Киева — незаангажированность новой площадки

В ближайшее время Трехсторонняя контактная группа по вопросам Донбасса может изменить свою территориальную дислокацию. Если раньше очные встречи дипломатии проходили в Минске, то сейчас их могут перенести в турецкий Стамбул.

Такую идею высказал глава Минобороны Алексей Резников во время брифинга в четверг, 3 февраля.

По словам министра, с предложением использовать Стамбул для встреч ТКГ выступил президент Турции Реджеп Эрдоган. Резников подтвердил, что Украина консультировалась с турецким правительством насчет подобного варианта еще несколько месяцев назад.

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Для Киева нет разницы, где именно встречаться, утверждает чиновник. Это может быть Стамбул, Вена, Женева или любая другая точка мира. Однако выбранная площадка должна отвечать критерию независимости и незаангажированности от чьей-либо позиции. Также Алексей Резников подчеркнул важность отсутствия у принимающей стороны привязанности к Российской Федерации.

Отметим, что в последнее время работа Трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса проходит исключительно в онлайн-режиме. Это связано с коронавирусными ограничениями.

Однако еще в мае 2021 года Украина отказалась от Минска, как от очной площадки для встреч. Причиной для этого послужили действия режима Лукашенко, который принудительно посадил в столице Беларуси самолет с оппозиционером Романом Протасевичем.

Осенью в Украине предложили привлечь к переговорному процессу Америку, а через несколько месяцев свои требования обновила и российская сторона. Среди прочего нашлось и предложение ввести в состав украинской делегации лидера "ОПЗЖ" Виктора Медведчука.