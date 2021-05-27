Минск больше не может быть местом для переговоров по Донбассу – Кравчук

Минск больше не может быть площадкой для переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе из-за действий режима Александра Лукашенко и последующим прекращением авиасообщения между Украиной и Беларусью.

Об этом заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24", пишет интернет-издание "Сегодня" в четверг, 27 мая.

"Это становится очевидно – украинские самолеты уже не могут летать в Беларусь", - отметил Кравчук, отмечая на вопрос о возможной смене площадки для переговоров в ТКГ.

По его словам, вскоре будет найдено новое место для переговоров.

"Из-за диктаторского поведения Александра Лукашенко мы даже не можем рассматривать эту точку (Минск – ред.) для обсуждения проблем. Мы должны искать другую площадку. Мы будем советоваться и обращаться ко всем, в том числе и к ОБСЕ, чтобы этот вопрос решить, - сказал Кравчук.

Также Кравчук считает, что ситуация в Беларуси повлияет и на Минский процесс, и на ситуацию на Донбассе, и на Украину.

"Будем следить теперь еще и за ситуацией на границе с Беларусью", - отметил Кравчук.

Как сообщалось, еще в начале апреля этого года Кравчук выступил за перенос переговоров из Минска в другой город "в нейтральной и демократической стране", на роль которой Беларусь не подходит.