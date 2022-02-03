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Замість Мінська: в Україні розповіли, куди можуть перенести переговори щодо Донбасу

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Консультації велися ще кілька місяців тому Новина оновлена 03 лютого 2022, 13:56
Консультації велися ще кілька місяців тому

Головна вимога Києва — незаангажованість нового майданчика

Найближчим часом Тристороння контактна група з питань Донбасу може змінити свою територіальну дислокацію. Якщо раніше очні зустрічі дипломатії проходили у Мінську, то зараз їх можуть перенести до турецького Стамбула.

Таку ідею висловив голова Міноборони Олексій Резніков під час брифінгу у четвер, 3 лютого.

За словами міністра, із пропозицією використати Стамбул для зустрічей ТКГ виступив президент Туреччини Реджеп Ердоган. Резніков підтвердив, що Україна консультувалася з турецьким урядом щодо такого варіанту ще кілька місяців тому.

Для Києва немає різниці, де саме зустрічатись, стверджує чиновник. Це може бути Стамбул, Відень, Женева чи будь-яка інша точка світу. Однак обраний майданчик повинен відповідати критерію незалежності та незаангажованості від будь-якої позиції. Також Олексій Резніков наголосив на важливості відсутності у приймаючої сторони прихильності до Російської Федерації.

Зазначимо, що останнім часом робота Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу відбувається винятково в онлайн-режимі. Це пов'язано з коронавірусними обмеженнями.

Проте ще у травні 2021 року Україна відмовилася від Мінська, як від очного майданчика для зустрічей. Причиною цього стали дії режиму Лукашенка, який примусово посадив у столиці Білорусі літак з опозиціонером Романом Протасевичем.

Восени в Україні запропонували залучити до переговорного процесу Америку, а за кілька місяців свої вимоги оновила і російська сторона. Серед іншого знайшлася і пропозиція долучити до складу української делегації лідера "ОПЗЖ" Віктора Медведчука.

Теги:
#Україна #Туреччина #Переговори #Стамбул #Донбас #Мінськ #ТКГ
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