Переговори України та Росії завершилися: про що домовилися

Досягти домовленостей вийшло лише у питанні логістики гуманітарних коридорів.

Третій раунд українсько-російських переговорів щодо припинення війни завершився. Станом на зараз, результатів, які можуть суттєво покращити ситуацію, немає.

Про це у понеділок, 7 березня, повідомив радник голови Офісу Президента, член української делегації Михайло Подоляк.

"Третій раунд переговорів закінчився. Є невеликі позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів… По базовому політичному блоку врегулювання разом із припиненням вогню та гарантіями безпеки інтенсивні консультації продовжені", — повідомив Михайло Подоляк.

За його словами, консультації щодо головних питань — припинення вогню та завершення війни — будуть продовжені. Чи очікувати четвертого раунду переговорів Подоляк не сказав.

Нагадаємо, що перед переговорами Михайло Подоляк виступив із заявою, у якій зазначив, що українська влада не здасть країну агресору, який думає, що може вплинути на перебіг переговорів за допомогою ударів по мирних жителях. Крім того, радник голови ОП закликав українців не звертати увагу на токсичних українських політиків, імена яких виринають в інформаційному просторі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у путіна вже відмовилися від однієї з умов припинення війни з Україною.