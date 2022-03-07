Переговори України та росії: Подоляк зробив жорсткий анонс

Незабаром розпочинається третій раунд переговорів між Україною та рф.

У понеділок, 7 березня, на 12-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну радник голови ОПУ, член української делегації Михайло Подоляк прокоментував старт третього раунду переговорів між Україною та Росією.

Відповідне відеозвернення Подоляк опублікував на своїй сторінці у twitter.

Переговорник заявив, що українська влада не здасть країну агресору, який думає, що може вплинути на перебіг переговорів за допомогою ударів по мирним жителям. Крім того, Подоляк закликав українців не звертати увагу на токсичних українських політиків, імена яких виринають в інформаційному просторі.

"За кілька хвилин почнемо розмовляти з представниками країни, яка всерйоз вважає, що масштабне насильство над мирним населенням – це аргумент. Доведемо, що це не так. Не звертайте уваги на різні токсичні прізвища на кшталт Янукович, Бойко, Мураєв, які тягнуть по дурості росіяни", — написав Подоляк.

Раніше повідомлялося, що в Україні армія росії втратила солдатів більше, ніж за дві війни в Чечні.