У путіна вже відмовилися від однієї з умов припинення війни з Україною

Умов з боку росії ставати дедалі менше

У понеділок, 7 березня, відбудеться третій раунд російсько-українських переговорів на тлі повномасштабної війни проти нашої держави. На 12 день війни список умов путіна став меншим.

Як повідомив прессекретар путіна пєсков, росія може припинити так звану "операцію" будь-якої миті, якщо Київ виконає умови росії, а саме визнає Крим російським, а також незалежність "ДНР" і "ЛНР".

Крім того, Україна має внести поправки до Конституції та відмовитися від претензій на вступ до "будь-якого блоку". А ось про "денацифікацію" жодного слова.

Тим часом з 7 березня в Україні почали виконувати бойові завдання представники спецпідрозділу, що входить до Інтернаціонального легіону. Для волонтерів у його складі вже було тимчасово скасовано візові обмеження.

Варто зазначити, що лише в США таких добровольців вже знайшлося понад три тисячі. Загалом воювати на боці України виявили бажання досвідчені ветерани та добровольці із 52 країн світу.