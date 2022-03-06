НАТО, Крим та Донбас: Арахамія розповів, на що готова Україна на переговорах з рф

Член української делегації виділив головні умови, які обговорюватимуться з росіянами 7 березня

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив Fox News, що українська сторона веде переговори с росією заради результатів, а не заради процесу. Нагадаємо, що третій раунд переговорів заплановано на понеділок, 7 березня.

Арахамія поговорив із журналістами Fox News через Zoom із Києва.

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"Це важко, чесно кажучи, але ми все ще демонструємо деякий прогрес. Принаймні, дві групи слухають одна одну і активно обговорюють різні речі. Єдині частини, за якими майже неможливо домовитися, — це Крим і так звані республіки, які росія наполягає на визнанні нами незалежності. Це неприйнятно в українському суспільстві. І справа не в політиках, а в українцях, котрі ніколи цього не допустять. Це головна проблема, і, чесно кажучи, ми досі не знаємо, як подолати ці бар’єри", — заявив Арахамія.

Членство в НАТО

"Відповідь, яку ми отримуємо від країн НАТО, полягає в тому, що вони не готові навіть обговорювати питання про наше членство в НАТО, принаймні протягом найближчих п’яти або десяти років. Ми готові обговорювати деякі моделі, які не входять до НАТО. Наприклад, можуть бути прямі гарантії різних країн, таких як США, Китай, Велика Британія, можливо, Німеччина та Франція. Ми відкриті для обговорення таких речей у ширшому колі, не лише у рамках двосторонніх дискусій із росією, а й з іншими партнерами", — пояснив Давид Арахамія.

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"Ми знаємо, що недавні опитування показують, що 70 відсотків громадян США, американців, підтримують те, що ми повинні зупинити російські літаки. Зробити це можна було б по-різному — не лише надавши гарантії, яких боїться НАТО, але й забезпечивши Україну засобами ППО, щоб ми могли захищатися. Нам не потрібні натовські літаки, дайте нам ракети ППО і ми самі все зробимо", — заявив Арахамія.

Тим часом у неділю, 6 березня, стало відомо, що США дали "зелене світло" країнам НАТО, якщо вони вирішать надати Україні винищувачі.

Нагадаємо, що Україна вже давно закликає країни НАТО закрити повітряний простір над Україною, проте в Альянсі побоюються конфронтації з росією і поки що відмовляють Україні. Раніше деякі з американських чиновників називали no-fly зону дуже хорошим варіантом.