Укр

США вынесли решение насчет боевых самолетов для Украины

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Американские боевые самолеты Новость обновлена 06 марта 2022, 19:11
Американские боевые самолеты

США разрешили странам НАТО поставки истребителей в Украину

США дали "зеленый свет" странам НАТО, если они решат предоставить Украине истребители. Заявление поступило через день после того, как президент Украины Владимир Зеленский обратился к членам Конгресса с просьбой предоставить их во время субботнего звонка 5 марта.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Напомним, что 6 марта советник руководителя ОП Михаил Подоляк рассказал о необходимости закрыть небо над Украиной или получить помощь Запада — поставку в Украину нужного количества самолетов.

Недавно в своей речи диктатор путин сделал заявление касательно бесполетной зоны в Украине. Президент рф "будет рассматривать попытки закрыть воздушное пространство над Украиной как участие в боевых действиях".

В свою очередь украинское руководство уже давно призывает страны НАТО закрыть воздушное пространство над Украиной, однако в Альянсе опасаются конфронтации с россией и пока отказывают Украине.

Ранее некоторые из американских чиновников называли no-fly зону весьма хорошим вариантом.

Теги:
#НАТО #Боевые самолеты #США.
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