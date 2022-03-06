США вынесли решение насчет боевых самолетов для Украины

США разрешили странам НАТО поставки истребителей в Украину

США дали "зеленый свет" странам НАТО, если они решат предоставить Украине истребители. Заявление поступило через день после того, как президент Украины Владимир Зеленский обратился к членам Конгресса с просьбой предоставить их во время субботнего звонка 5 марта.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Напомним, что 6 марта советник руководителя ОП Михаил Подоляк рассказал о необходимости закрыть небо над Украиной или получить помощь Запада — поставку в Украину нужного количества самолетов.

Недавно в своей речи диктатор путин сделал заявление касательно бесполетной зоны в Украине. Президент рф "будет рассматривать попытки закрыть воздушное пространство над Украиной как участие в боевых действиях".

В свою очередь украинское руководство уже давно призывает страны НАТО закрыть воздушное пространство над Украиной, однако в Альянсе опасаются конфронтации с россией и пока отказывают Украине.

Ранее некоторые из американских чиновников называли no-fly зону весьма хорошим вариантом.