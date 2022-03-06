Укр

Подоляк рассказал, кто и что может защитить Одессу от бомбардировок

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Михаил Подоляк - советник руководителя ОП Новость обновлена 06 марта 2022, 17:00
Михаил Подоляк - советник руководителя ОП

Пока небо над Украиной не закрыто, нельзя гарантировать безопасность с воздуха

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк повторил слова Владимира Зеленского о необходимости закрыть небо над украинской территорией. Судя по планам, которые раскрывают пленные, в ближайшее время оккупантами готовится масштабное нападение на Одессу.

В воскресенье, 6 марта, Подоляк заявил, что следующим шагом российских войск будет бомбардировка города.

"Они уже пытались реализовать этот план. Но нашей обороне удалось их сдержать. Президент говорил о том, что минувшей ночью было видно, что они уже готовы к бомбардировкам Одессы", — заявил Подоляк.

Для того чтобы гарантировать безопасность города с воздуха, по словам советника руководителя ОП, необходимо закрыть небо над Украиной или получить помощь Запада — поставку в Украину нужного количества самолетов.

Напомним, что новые данные украинских военных свидетельствуют о том, что одной из главных точек для атак против Украины россия выбрала Одессу. Несмотря на то, что в последнее время в регионе было относительно тихо, сравнительно с другими областями, российские захватчики собираются бомбить южное побережье.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в субботу, 5 марта, в Одессе был уничтожен еще один вражеский самолет.

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#Одесса #Михаил Подоляк
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