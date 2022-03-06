Укр

Зеленский поговорил с Байденом и конгрессменами США: детали

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Владимир Зеленский Новость обновлена 06 марта 2022, 12:46
Владимир Зеленский

Президент Украины отметил, что каждый день общается с лидерами государств-парнеров.

Глава украинского государства Владимир Зеленский на протяжении одиннадцати дней войны украинских защитников против оккупационных путинских войск каждый день выходит на связь с украинским народом, рассказывая украинцам о том, как продвигается ситуация на фронте.

6 марта президент Украины опубликовал новое обращение, в котором рассказал о чем он договорился и договаривается с иностранными партнерами, в частости с Байденом и конгрессменами США.

"Каждый день и каждую ночь я говорю с лидерами государств, с лидерами бизнес-сообщества. Ночью снова говорил об этом с президентом Байденом. Я благодарен ему за решительность. За подготовку новых решений для украинцев и европейцев. Еще новые санкции против агрессии!" — сказал Зеленский.

Также президент отметил искренность американских конгрессменов, которые хотят помочь Украине и украинском народу. Более двухсот представителей обеих партий Конгресса максимально заинтересованы в том, чтобы реально помочь нашей стране.

Зеленский поблагодарил премьер-министра Австралии и австралийцев за их моральную позицию по отношению к российскому экспорту, ведь не должно быть ни одного порта, в котором государство-террорист сможет заработать деньги.

Отметил президент и вдохновляющий разговор с Илоном Маском, который строит ракеты ради будущего, а не для того, чтобы убивать.

"Поддержка для Украины от глобального бизнеса, от лидеров наиболее передовых компаний не менее важна, чем поддержка ведущих государств. Когда корпоративный мир с тобой и не боится, у тебя двойная защита. Тройное оружие. У тебя есть будущее" — добавил Зеленский.

Как сообщалось, ранее ЕС принял решение о закупке оружия на нужды ВСУ, кроме того шла речь и о передаче боевой авиации. А 1 марта появилась информация, что Болгария, Польша и Словакия согласились передать Украине суммарно 70 истребителей МиГ-29 и штурмовиков Су-25.

В воскресенье, 6 марта, стало известно, что США рассматривают детали сделки, согласно которой Польша передаст Украине свои самолеты оставшиеся со времен СССР, в обмен на поставки истребителей F-16.

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