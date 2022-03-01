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Украина получит 70 истребителей и штурмовиков от ЕС, а Польша готова предоставить аэродромы

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Польские МиГ-29 Новость обновлена 01 марта 2022, 01:42
Польские МиГ-29

Появились детали о том, какую авиацию планируют передать Украине из ЕС

Страны Европы оказывают активную поддержку Украины, которая в настоящее время продолжает отражать вторжение российской армии. Так недавно ЕС принял решение о закупке оружия на нужды ВСУ, кроме того шла речь и о передаче боевой авиации. А судя по новой информации речь идет сразу о партии из 70 "птичек".

Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

В заявлении указано, что речь идет об истребителях МиГ-29, которые остались на вооружении стран восточной Европы. В частности, Польша передаст 28 самолетов, Словакия — 12 и Болгария — 16 единиц.

Кроме того, Болгария дополнительно передаст 14 штурмовиков Су-25.

Отдельно стоит упомянуть, что Польша в случае необходимости предоставит для их базирования свои аэродромы, с которых украинские пилоты смогут совершать боевые вылеты.

"Призраков Киева" теперь станет больше", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, после начала военного вторжения России руководство ЕС подтвердило, что хотело бы видеть Украину в своем составе.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подал официальную заявку на вступление в Европейский союз. После этого сразу восемь стран ЕС обратились к руководству союза с предложением немедленно предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление и открыть процесс переговоров.

Теги:
#ЕС #Польша #Болгария #Словакия
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