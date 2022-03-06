Зеленський поговорив із Байденом та конгресменами США: деталі

Президент України зазначив, що щодня спілкується із лідерами держав-парнерів.

Глава української держави Володимир Зеленський упродовж одинадцяти днів війни українських захисників проти окупаційних путінських військ щодня виходить на зв’язок із українським народом, розповідаючи українцям про те, як просувається ситуація на фронті.

6 березня президент України опублікував нове звернення, в якому розповів про що він домовився та домовляється з іноземними партнерами, зокрема з Байденом та конгресменами США.

"Кожен день і щоночі я говорю з лідерами держав, з лідерами бізнес-спільноти. Вночі знову говорив про це з президентом Байденом. Я вдячний йому за рішучість. За підготовку нових рішень для українців та європейців. Ще нові санкції проти агресії!" — сказав Зеленський.

Також президент наголосив на щирості американських конгресменів, які хочуть допомогти Україні та українському народу. Понад двісті представників обох партій Конгресу максимально зацікавлені у тому, щоб реально допомогти нашій країні.

Зеленський подякував прем’єр-міністру Австралії та австралійцям за їхню моральну позицію щодо російського експорту, адже не має бути жодного порту, в якому держава-терорист зможе заробити гроші.

Наголосив президент і надихаючій розмові з Ілоном Маском, який будує ракети заради майбутнього, а не для того, щоб убивати.

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"Підтримка для України від глобального бізнесу, від лідерів найбільш передових компаній не менш важлива, ніж підтримка провідних держав. Коли корпоративний світ з тобою і не боїться, маєш подвійний захист. Потрійна зброя. У тебе є майбутнє", — додав Зеленський.

Як повідомлялося, раніше ЄС ухвалив рішення про закупівлю зброї на потреби ЗСУ, крім того, йшлося і про передачу бойової авіації. А 1 березня з’явилася інформація, що Болгарія, Польща та Словаччина погодилися передати Україні сумарно 70 винищувачів МіГ-29 та штурмовиків Су-25.

У неділю, 6 березня, стало відомо, що США розглядають деталі угоди, згідно з якою Польща передасть Україні свої літаки, що залишилися з часів СРСР, в обмін на постачання винищувачів F-16.