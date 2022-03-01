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Україна отримає 70 винищувачів та штурмовиків від ЄС, а Польща готова надати аеродроми

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Польські МіГ-29 Новина оновлена 01 березня 2022, 01:42
Польські МіГ-29

З’явилися деталі, яку авіацію планують передати Україні з ЄС.

Країни Європи надають активну підтримку України, яка продовжує відбивати вторгнення російської армії. Так нещодавно ЄС ухвалив рішення про закупівлю зброї на потреби ЗСУ, крім того, мова йшла і про передачу бойової авіації. А судячи з нової інформації йдеться відразу про партію з 70 "пташок".

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

У заяві зазначено, що йдеться про винищувачі МіГ-29, які залишилися на озброєнні країн Східної Європи. Зокрема, Польща передасть 28 літаків, Словаччина – 12 та Болгарія – 16 одиниць.

Крім того, Болгарія додатково передасть 14 штурмовиків Су-25.

Окремо варто згадати, що Польща у разі потреби надасть для їхнього базування свої аеродроми, з яких українські пілоти зможуть здійснювати бойові вильоти.

"Привидів Києва" тепер стане більше", — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, після початку військового вторгнення Росії керівництво ЄС підтвердило, що хотіло б бачити Україну у своєму складі.

28 лютого президент України Володимир Зеленський подав офіційну заявку на вступ до Європейського Союзу. Після цього одразу вісім країн ЄС звернулися до керівництва союзу з пропозицією негайно надати Україні статусу країни-кандидата на вступ і відкрити процес переговорів.

Теги:
#ЄС #Польща #Болгарія #Словаччина
МіГ-29
Україна
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