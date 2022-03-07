"Готові воювати на стороні добра": до українського Інтернаціонального легіону вже подали 22 тисячі заявок

Скільки з іноземців вже прибули в Україну поки що не повідомляється.

Після початку повномасштабного військового вторгнення в Україну громадяни багатьох країн світу вирішили не залишати нашу країну наодинці та висловили готовність допомогти у відбитті нападу російських окупантів. На сьогодні таких вже майже 22 тисячі.

Про це розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба під час брифінгу у неділю, пише Liga.

"Україна їх не наймала і не стимулювала. Це їхня добровільна готовність воювати на боці добра", — сказав він.

Міністр наголосив, що не має права повідомляти, скільки з них уже перебуває в Україні, але зазначив, що кількість заявок уже майже досягла 22 тисяч.

Крім того, він повідомив, що для іноземних добровольців, які хочуть допомогти зупинити навалу російських окупантів, у нашій країні створено всі необхідні умови та можливості.

Додамо, що для іноземних громадян вже створили сайт, на якому можна отримати інструкції про те, як проходить процедура прийому до лав Міжнародного легіону.

Як повідомлялося раніше, про створення Міжнародного легіону президент України Володимир Зеленський заявив ще 27 лютого. Для волонтерів у його складі вже було тимчасово скасовано візові обмеження.

Варто зазначити, що лише в США таких добровольців вже знайшлося понад три тисячі.