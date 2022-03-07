Укр

"Готовы воевать на стороне добра": в украинский Интернациональный легион уже подали 22 тысячи заявок

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Мир показал, что не собирается оставлять Украину наедине Новость обновлена 07 марта 2022, 00:38
Мир показал, что не собирается оставлять Украину наедине

Сколько из иностранцев уже прибыли в Украину пока не сообщается.

После начала полномасштабного военного вторжения в Украину граждане многих стран мира решили не оставлять нашу страну наедине и выразили готовность помочь в отражении нападения российских оккупантов. К настоящему времени таковых уже почти 22 тысячи.

Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга в воскресенье, пишет Liga.

"Украина их не нанимала и не стимулировала. Это их добровольная готовность воевать на стороне добра", — сказал он.

Министр подчеркнул, что не имеет права сообщать, сколько из них уже находится в Украине, но отметил, что количество заявок уже почти достигло 22 тысячи.

Кроме того, он сообщил, что для иностранных добровольцев, которые хотят помочь остановить нашествие российских оккупантов, в нашей стране созданы все необходимые условия и возможности.

Добавим, что для иностранных граждан уже создали сайт, на котором можно получить инструкции о том, как проходит процедура приема в ряды Интернационального легиона.

Как сообщалось ранее, о создании Интернационального легиона президент Украины Владимир Зеленский заявил еще 27 февраля. Для волонтеров в его составе уже были временно отменены визовые ограничения.

Стоит отметить, что в одних только США таких добровольцев уже нашлось более трех тысяч.

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#Украина #Россия
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