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Переговори України та Росії: стало відомо, коли розпочнеться третій раунд

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Михайло Подоляк Новина оновлена 07 березня 2022, 13:43
Михайло Подоляк

Переговори розпочнуться о 16:00.

У понеділок, 7 березня, відбудеться третій раунд російсько-українських переговорів на тлі повномасштабної війни проти нашої держави.

Українська делегація вже прибула на третій раунд переговорів із росією. Вони розпочнуться сьогодні о 16.00 за київським часом. Склад делегацій залишається тим самим.

Про це повідомляє радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

Зазначимо, що попередній раунд переговорів відбувся 3 березня. Сторонам не вдалося досягти конкретних домовленостей. Були спроби домовитись про спільне забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення. Проте, населення не вдалося евакуювати з гарячих точок, оскільки російські війська зривали домовленості та відкривали вогонь.

7 березня стало відомо, що Росія захотіла евакуювати українців до Білорусі та росії. Українська сторона вважає ці маршрути евакуації неприйнятними та запропонувала свої варіанти гуманітарних коридорів.

Теги:
#Росія #Білорусь #Евакуація #Михайло Подоляк
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